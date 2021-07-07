Babasının cinsel istismarına uğrayan Melisa Döngel: Çocukluğumu yaşayamadım

Babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve kardeşinin velayeti için mücadele eden oyuncu Melisa Döngel'in yaşadıklarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Elmalı davasından sonra ünlü isimler istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından Döngel'e sosyal medyada destek mesajları yağdı.

O dönemde yaşadıklarına sessiz kalmayan Döngel, babasından şikayetçi oldu. İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

"ANNEM İNANMADI"

Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" diye konuştu.

"EVE GELMEK İSTEMİYORDUM"

Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi.

"KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

"Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum" diyerek yaşadığı büyük korkuyu ifade etmeye çalışan Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM"

Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yürekleri sızlatan sözlerle yaşadıklarını ifade ettmeye çalıştı: "Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çok bunaldım. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"

Davada bir de tanıklar dinlendi. A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair, yaşadığı dehşeti gözler önüne seren rapor da geldi. Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleri ile oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi. Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.