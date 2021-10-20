Babasının kopyası! Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in küçüklüğü...

Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin'in çocukluk fotoğrafları beğeni topluyor.

Metin Tekin’in Beşiktaş’ta fırtınalar estirdiği dönemde birlikte olup evlendiği Şevval Sam ile olan oğlu Tarık Emir Tekin 1 Ocak 1997 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul ile Londra arasında büyüyen Tekin, şu an 24 yaşında...

Tarık Emir Tekin, İngiltere’de üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı ve mesleğini yapmak için Türkiye’ye geri döndü.

Oyuncu olabilmek için büyük emek sarf eden Emir Tarık, Oxford Üniversitesi’nin Drama Bölümü’ne seçilen 17 kişiden biri olmayı başardı. Bu seçmeler 8 bin kişi arasından yapıldı.

BABASINA BENZETİLDİ

Şimdilerde 2. sezonuyla ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tekin, seyircilerin beğenisini topluyor.

Giyim tarzı ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Tarık Emir Tekin'in çocukluğu ise görenleri şaşırtıyor.

İşte Emir Tarık Tekin'in küçüklük halleri...