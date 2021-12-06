Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum

Son olarak 'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakterine hayat veren Bade İşçil, oyunculuğu nasıl seçtiğini anlattı.

Ünlü oyuncu Bade İşçil, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. İşçil, nasıl keşfedildiğini anlattı ve samimi açıklamalarda bulundu.

"HİÇ AKLIMDA YOKTU"

Kendisini yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun keşfettiğini anlatan Bade İşcil, “Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum.” dedi.

Bugüne kadar pek çok ses getiren yapımda yer aldığının hatırlatılması üzerine İşçil, senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti.

Bade İşçil, hayalinin ise kendi moda markasını yaratmak olduğunu söyledi.