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- Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum
Bade İşçil: Oyunculuk için doğmuşum
Son olarak 'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakterine hayat veren Bade İşçil, oyunculuğu nasıl seçtiğini anlattı.
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 10:22
- Güncelleme : 06.12.2021 - 11:07
Ünlü oyuncu Bade İşçil, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. İşçil, nasıl keşfedildiğini anlattı ve samimi açıklamalarda bulundu.
"HİÇ AKLIMDA YOKTU"
Kendisini yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun keşfettiğini anlatan Bade İşcil, “Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum.” dedi.
Bugüne kadar pek çok ses getiren yapımda yer aldığının hatırlatılması üzerine İşçil, senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti.
Bade İşçil, hayalinin ise kendi moda markasını yaratmak olduğunu söyledi.
Oyunculuk için doğmuşum diyen Bade İşcil'in paylaşımları FOTO GALERİ