Bahar Candan ablası Nihal Candan'la ilgili şoke eden bir iddiada bulundu

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Kara para aklama suçlamasıyla kasım ayında cezaevine giren Bahar Candan'dan ablası Nihal Candan'la ilgili bir paylaşım geldi.

Candan, ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.

Bahar Candan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile ablasının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu açıkladı.

"ABLAM ESKİ SEVGİLİMLE"

"Ablam eski sevgilime takmış durumda" diyerek açıklama yapan Bahar Candan, daha sonra ablasının kendi sevgilisi ile gittiği oteli paylaştı.

Hatta ablasının eski sevgilisi ile aynı odada kaldığını bile söyledi. Son olarak ablasının resmen evli olduğunu ve kendisi uyurken ablasının sevgilisiyle birlikte olduğunu ima eden Candan, daha sonra son paylaşımını sildi.