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    Bahar Candan, hesabındaki parayı paylaştı

    Bahar Candan "Dolar sürekli yükseliyor" diyerek hesabındaki parayı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 07:25
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    Bahar Candan, hesabındaki parayı paylaştı

    İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz hafta Dubai seyahatinde kendisine eşlik edecek bir arkadaş arayan Bahar Candan, ilanda hem kriterlerini sıralamış hem de işe alınacak kişinin hangi haklardan yararlanabileceğini söylemişti.

    Candan son olarak hesabındaki parayı paylaştı.

    "Dolar yükseliyor"

    "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle business class uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" sözleriyle gündem olan Bahar Candan paylaşımında şunları yazdı:

    "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?"

    Bahar Candan, hesabındaki parayı paylaştı #1

    Bahar Candan, hesabındaki parayı paylaştı #2


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