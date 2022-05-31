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    Bahar Candan itiraf etti

    Banka hesabındaki bakiyeyi paylaşan Bahar Candan, bir itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 15:05
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    Bahar Candan itiraf etti

    Katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, geçtiğimzi günlerde Instagram'dan hesabındaki parayı paylaşmıştı.

    Ünlü fenomen parasıyla ilgili, "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çekmişti.

    Hesapta 11 milyon TL

    11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'a pek çok insan paranın kaynağını sordu. Bahar Candan, bugün yaptığı paylaşımla bir itirafta bulundu.

    "Derinlerde korunuyorum"

    Geçtiğimiz aylarda yaşlı bir adamla da yakalanan Candan "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" dedi. Candan açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

    "Benim arkamda sokaklar var, derinlerde korunuyorum. Ben sıradan bir celebrity değilim."

    Bahar Candan itiraf etti #1

    Sugar Baby

    Para karşılığı varlıklı ve yaşlı insanlarla kurulan ilişkinin adı.

    Bahar Candan itiraf etti #2

    Bahar Candan itiraf etti #3


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