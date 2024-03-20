Bahar dizisini beraber izlediler! Demet Evgar Minik Serçe Sezen Aksu'ya gitti Türkiye'nin sevilen sanatçıları Demet Evgar, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu son dönemlerde reytingleri sallayan Bahar dizisini izlemek için buluştu.

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Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri altüst eden Bahar dizisini ünlü isimler de kaçırmıyor.

Her hafta yayınlandığı bölümle sosyal medyada gündem olan dizi şimdi de başrol oyuncusu Demet Evgar'la konuşuldu.

Bahar'ı Sezen Aksu'nun evinde izledi

Demet Evgar, dün akşam yayınlanan dizisinin yeni bölümünü Sezen Aksu'nun evinde izledi.

Emel Müftüoğlu da var

Demet Evgar ve Sezen Aksu'ya şarkıcı Emel Müftüoğlu da eşlik etti. Evgar, Minik Serçe'nin evinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.