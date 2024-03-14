Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya’nın eski hali görenleri şaşırttı! Oyuncuya yorum yağdı Bahar dizisinde rol alarak son dönemde gündeme gelen oyunculardan Ecem Özkaya'nın eski haline sosyal medyada yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, şu sıralar Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veriyor.

Değişimine yorum yağdı

Instagram hesabını aktif kullanan Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce Ecem

Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan oyuncunun yıllar önceki haline sosyal medyada yorum yağdı.

Oyuncuya, "Estetiklerle değişmiş", "Değişmiş bayağı", "Tanıyamadım", "Her geçen gün daha güzel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.