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Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, şu sıralar Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veriyor.
Değişimine yorum yağdı
Instagram hesabını aktif kullanan Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.
Yıllar önce Ecem
Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan oyuncunun yıllar önceki haline sosyal medyada yorum yağdı.
Oyuncuya, "Estetiklerle değişmiş", "Değişmiş bayağı", "Tanıyamadım", "Her geçen gün daha güzel olmuş" gibi yorumlar yapıldı.
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