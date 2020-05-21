Bahar Şahin: Bitmez mi bu karantina?

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan oyuncu Bahar Şahin isyan etti.

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Zalim İstanbul'un kötü kızı Ceren'i canlandıran Bahar Şahin, koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya soktu.

Şahin, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafını "Bitmez mi bu karantina?" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun takipçilerinden destek mesajları geldi.

İDÖLÜ SERENAY

Güzel oyuncu İlk kez böylesine gözü kara bir karakteri oynadığını belirtip “İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum” diye konuşmuştu.