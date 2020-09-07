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    Bahar Şahin: Çılgın ve deli bir kızım

    Ünlü oyuncu Bahar Şahin, verdiği röportajda kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 08:11
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    Bahar Şahin: Çılgın ve deli bir kızım

    “Zalim İstanbul” dizisiyle ünlenen oyuncu Bahar Şahin, bir magazin dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

    Genç oyuncu, ters köşe bir rolle ekrana dönmeye hazırlandığını söyledi. Şahin, ayrıca Hürrem Sultan’ı canlandırmak istediğini dile getirdi:

    "HÜRREM OLMAK İSTİYORUM"

    “Meryem Uzerli oynadıktan sonra kapıldığım bir karakter oldu. Bir tarafta tüm o topraklara hükmeden bir hükümdar ve diğer tarafta o hükümdara hükmedebilen bir kadın... Oldukça etkileyici bir hikaye.”

    Oyuncu, şu sıralar mesleğine katkısı olacağına inandığı için şan eğitimine başlayacağını söyledi.

    "ÇILGIN VE DELİ"

    Bir ilişkide en çok güvene önem verdiğini, güvenemediği bir insanla diyalog kurmak ya da ilişki yürütmek istemediğini söyleyen Şahin, aşık olunca da “çılgın ve deli” olduğunu sözlerine ekledi.

    Bahar Şahin: Çılgın ve deli bir kızım #1

    Bahar Şahin: Çılgın ve deli bir kızım #2

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