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    Bahar Şahin hastanelik oldu

    Ünlü oyuncu Bahar Şahin, apar topar hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 10:13
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    Bahar Şahin hastanelik oldu

    Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrolünü oynadığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinden ayrılan Bahar Şahin, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.

    Şahin'in, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yapılan testler sonucu koronavirüs değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı.

    AMELİYAT OLACAK

    Güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

    CENAN ADIGÜZEL'LE BARIŞTI

    Şahin, eski sevgilisi Cenan Adıgüzel’le barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Barışma haberini Bahar Şahin, Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.

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    Bahar Şahin hastanelik oldu #2

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