Dolar
6.8548
0.1139%
Euro
7.7502
0.5761%
Altın
1770.82
0.0321%
Borsa
116609.3
1.1224%
G. Altın
390.401
0.1225%
Bitcoin
63108.21
-0.6731%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Bahar Şahin: Öpüşmedik

    Bahar Şahin, Ozan Dolunay’la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgil konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 11:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bahar Şahin: Öpüşmedik #1

    Güzel oyuncu Bahar Şahin, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.

    "BANA HEDİYE VERMİŞTİ"

    Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ozan Dolunay’la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgili de şunları söyledi: “Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağından öptüm. Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum.”

    Bahar Şahin: Öpüşmedik #2

    Bahar Şahin: Öpüşmedik #3

    Görüş Bildir