Bahar Şahin: Öpüşmedik

Bahar Şahin, Ozan Dolunay’la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgil konuştu.

Güzel oyuncu Bahar Şahin, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

Oyuncunun kolundaki bandaj ve elindeki eczane poşetindeki ilaçlar dikkatlerden kaçmadı. Şahin, ufak bir kaza geçirdiğini söyledi.

"BANA HEDİYE VERMİŞTİ"

Oyuncu, aynı dizide rol aldığı Ozan Dolunay’la öpüştüğünü gösteren fotoğraflarla ilgili de şunları söyledi: “Hayır, tabii ki öpüşmedik. Ozan, bana bir hediye vermişti. Ben de teşekkür amaçlı yanağından öptüm. Bu konunun artık kapanmasını istiyorum. Bu tür şeyler ile gündeme gelmek istemiyorum.”