Bahar Şahin: Yeni yaşıma evde girdim

Koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan oyuncu Bahar Şahin, 23 yaşına girdi.

Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç oyuncu Bahar Şahin de tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle, kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

DOĞUM GÜNÜ KIZI

Bütün vaktini evde geçiren Şahin, 23. yaş günü için evinde özel bir hazılık yaptı. Mavi elbisesi ve makyajı ile dikkat çeken Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Şahin, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum."

Bahar Şahin'in paylaşımı, kısa sürede 200 binden fazla beğeni ve kutlama yorumları aldı.