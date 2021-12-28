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- Bahar Şahin yeniden koronavirüse yakalandı
Bahar Şahin yeniden koronavirüse yakalandı
Geçtiğimiz sene virüse yakalanan ve ardından sağlığına kavuşan Bahar Şahin'in testi ikinci kez pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 00:10
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, birkaç gün önce ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.
Arıkan'ın ardından bir kötü haber de 24 yaşındaki güzel oyuncu Bahar Şahin'den geldi.
İKİNCİ KEZ KORONA OLDU
Bahar Şahin'in 13 ay sonra yeniden koronavirüse testi pozitif çıktı. Geçiğimiz sene hastalığı atlatan Şahin, haberi Instagram hesabından duyurdu.
Hastanede oksijen maskesi ile poz veren ünlü oyuncu, "Nur topu gibi Covid olabilir dendi." ifadelerini kullandı.
Bahar Şahin, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu da yayınladı.