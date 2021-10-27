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    Bahar Şahin'den Dorukhan Toköz'e gönderme

    Ünlü oyuncu Bahar Şahin, Dorukhan Toköz'den ayrıldıktan sonra manidar bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:49
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    Bahar Şahin'den Dorukhan Toköz'e gönderme

    Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz ayrıldı. Çift, birbirini sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı.

    ESKORT SEVDASI

    Şahin, önceki gün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla akılları karıştırdı. Oyuncunun “Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası” paylaşımı, ihanete uğradığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Ünlü futbolcu ise konuyla ilgili sessizliğini korudu, hiçbir paylaşımda bulunmadı.

    Bahar Şahin den Dorukhan Toköz e gönderme #1

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