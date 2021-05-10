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    Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye

    Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, oyuncu sevgilisi Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:38
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    Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye

    Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz ilişksi tüm hızıyla devam ediyor.

    Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Bahar Şahin'e doğum günü hediyesi için kesenin ağzını açtı.

    20 BİN TL DEĞERİNDE

    Milli futbolcunun, 24 yaşına giren oyuncuya 20 bin TL değerinde altın bileklik hediye ettiği ortaya çıktı.

    Bahar Şahin e 20 bin TL lik hediye #1

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