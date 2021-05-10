Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye

Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, oyuncu sevgilisi Bahar Şahin'e 20 bin TL'lik hediye aldı.

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan Bahar Şahin ile Dorukhan Toköz ilişksi tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Bahar Şahin'e doğum günü hediyesi için kesenin ağzını açtı.

20 BİN TL DEĞERİNDE

Milli futbolcunun, 24 yaşına giren oyuncuya 20 bin TL değerinde altın bileklik hediye ettiği ortaya çıktı.