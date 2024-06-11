Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya estetik idialarını yalanladı! "Kendimden memnunum" Değişimiyle gündem olan ünlü oyuncu Ecem Özkaya, estetik iddialarına son noktayı koydu.

ensonhaber.com

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, geçtiğimiz haftalarda estetik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Özkaya'nın estetik yaptırdığına dair yorumlar yapılmıştı.

"Gerçekten hiç estetiğim yok"

Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalan Özkaya, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi.

"Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyen ünlü oyuncu kırışıklıklarını da saçındaki beyazları da sevdiğini söyledi.