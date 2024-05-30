Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya güzellik sırrını verdi: "Acıbadem sütüyle cildimi temizliyorum" Bahar dizisinin sevilen karakteri Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya, güzelliğnin sırrını merak edenler için açıkladı. "Basit ama etkili" yöntemler diyen Özkaya, sevenlerine tam listeyi verdi.

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Şu sıralar ekranların en popüler dizilerinden “Bahar”da Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, hem rolüyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

35 yaşındaki güzel oyuncu sağlıklı bir cilde sahip olmanın ipuçlarını verdi.

Özkaya, birkaç ufak dokunuşla her zaman canlı bir cilde sahip olacağını açıkladı.

Sağlıklı beslenme

Basit ama etkili sırrı açıklayan Özkaya, sağlıklı kalabilmek için sağlıklı beslendiğini ve doğal ürünler kullandığını paylaştı

Acıbadem sütü

Annesinin tavsiyesiyle cilt temizliğinde acıbadem sütünü kullanıyor. Tonik tercihi ise gül suyundan yana oluyor. Bunların yanı sıra cildi içten de besleyen Özkaya, her zaman sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurguluyor.

Organik ürünler

Beslenme rutininde organik ürünlere yer veren Ecem Özkaya, formunu korumasını sağlayan o detayı paylaştı.

Bol bol su

İşlenmiş gıdalardan tamamen uzak duruyor ve gün içerisinde bol bol su tüketiyor. Nemli cildin sırrı olan günde en az 2 litre su içmek, Özkaya’nın da uyguladığı yöntemlerden biri.

3 gün spor

Haftanın 3 günü spor yapan Ecem Özkaya, pilates ve yoga yapıyor. Ünlü isim hayatından meditasyonu da eksik etmiyor.