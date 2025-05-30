Bakan bir daha baktı! Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in davet tarzı çok beğenildi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Güneş, son olarak milli takım gecesinde ortaya çıktı.

ZEHRA'YA YORUM YAĞDI

Davet için özel hazırlanan Güneş, geceye beyaz pantolon ve derin dekolteli bir ceket ile katıldı. Saçlarını açık bırakan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden yine tam not aldı. Sosyal medyada Zehra Güneş'e yorum yağdı.