Bakan bir daha baktı! Kristen Stewart gala kıyafeti herkesi şaşırttı Alacakaranlık filminin Bella’sı dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart’ın gala kıyafeti gündem oldu.

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'Twilight' (Alacakaranlık) filmiyle ünlenen oyuncu Kristen Stewart, rol aldığı 'Love Lies Bleeding' filminin galasında giydiği kıyafetle olay yarattı.

Kırmızı halıda mayokiniyi andıran bir kıyafet giyen ünlü oyuncu, meraklı bakışları üzerinde topladı.

Kristen Stewart, dünya çapında yaklaşık 3,3 milyar dolar hasılat elde eden 'Alacakaranlık Efsanesi' film serisindeki (2008–2012) Bella Swan rolüyle uluslararası alanda tanınmıştı.

Stewart, rol sayesinde 2010 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görülmüştü.

"Gerçekten iyi olan beş filmim var"

31 yaşındaki Amerikalı yıldız, The Sunday Times'a verdiği röportajda, "45 ya da 50 filmim içinde muhtelemen gerçekten iyi olan beş filmim vardır. Bunlar baştan sonra iyi işler" diye konuşmuştu.