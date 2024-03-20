Bakım rutinini paylaştı! Bella Hadid'in ışıl ışıl ve gergin cildinin sırrı

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27 yaşındaki dünyada ünlü model Bella Hadid, sadece kusursuz fiziğiyle değil cildinin güzelliği de kadınların dikkatini çekiyor.
Bella Hadid, güzelliği için yaptırdığı işlemler dışında gergin cildi için uyguladığı güzellik sırrını paylaştı. Anında gergin bir görünüm kazandıran bu bakım sırrı sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
Sabah 14 vitamin
Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, sabah 14 vitamin alıyor, deniz yosunu içiyor ve adaçayı ile arınıyor.
Bella'nın 4,2 milyon kez izlenen videosu kısa sürede gündem oldu.
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