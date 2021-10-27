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    Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti

    İlayda Şeker ve İsmail Balaban, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile aşklarını ilan etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 09:22
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    Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti

    Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden İsmail Balaban,  şampiyon olmuştu.

    AŞK İLANI

    İsmail Balaban ile bir diğer Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'in geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilmiş, hatta ikilinin bir mekanda beraber olduğu görüntüler medyaya sızmıştı. İkili, sonunda aşklarını ilan etti.

    Aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in, el ele olduğu bir video ortaya çıktı.

    "İSOM"

    İkili, birbirlerinin sosyal medya pozlarını yorumsuz bırakmıyordu. Instagram'da İlayda Şeker'in, İsmail Balaban'a "İsom" şeklinde yorum yazması, Balaban'ın ise Şeker'e "İloş" şeklinde seslenmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

    Survivor İlayda ve İsmail Balaban aşklarını ilan etti VİDEO

    Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti #1

    Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti #2

    Balaban ve İlayda Şeker aşklarını ilan etti #3

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