Baldızı paylaştı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın tatil fotoğrafları ortaya çıktı Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın kız kardeşi, geçtiğimiz yıla ait olan Yılmaz Erdoğan ile Taşkın'ın da yer aldığı tatil karelerini paylaştı.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasına sürpriz bir aşk damga vurdu.

56 yaşındaki Yılmaz Erdoğan'ın, kendisinden 25 yaş küçük sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile 2 yıldır birlikte olduğu iddia edildi.

Birlikteliklerini doğruladı

Söylentilerin ardından Taşkın cephesinden açıklama geldi.

İddiaların doğru olduğunu kabul eden Cansu Taşkın, mutlu bir ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Samimi anlarını paylaştı

Bunun üzerine bugün de Cansu Taşkın'ın kız kardeşinin yaptığı sosyal medya paylaşımları, kısa sürede gündem oldu.

Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, çiftin yakınlaştıkları anlara ait videoyu, "Aşkı tanımlayamam ama videosunu gösteririm." notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz yıldan tatil kareleri viral oldu

Ardından paylaşımlarını sürdürdü ve 2023 yılına ait olduğu belli olan karelere de yer verdi.

Karelerde, Yılmaz Erdoğan'ın baldızıyla samimiyeti de dikkatlerden kaçmadı.

Üçlünün kareleri, sosyal medyada viral oldu.