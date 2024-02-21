Bali'de yaşayan Irmak Ünal hep tatil modunda! Bikinisiyle spor yaptı

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Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla 1970–1978 evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar alıp; çocukları Kayla ve Vadi'nin daha iyi eğitim alması için Endonezya’nın Bali adasına göç etmişti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Irmak Ünal, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Bali'de hayat
Tropik iklim nedeniyle yıl boyu ısının yüksek olduğu Bali'de Irmak Ünal denizden ve havuzdan çıkmıyor.
Bikiniyle sabah sporu
Sürekli yazlık kıyafetleriyle dolaşıyor. Dün de bikiniyle sabah sporu yaptı.
Ünlü ismin sürekli tatil modunda olması takipçilerini kıskandırdı. Ünal'a yorum yağdı.
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