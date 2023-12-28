"Bana ırkçılık yaptılar" demişti! Meghan bakın o sözleri kime söylemiş... İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği röportajda ırkçılığa maruz kaldığını söyleyen Meghan Markle'ın olayıyla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi.

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İngiltere Karliyet Ailesi'nin olay gelini Meghan Markle...

Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra İngiltere'ye geldi ve saraya yerleşti.

Ancak eski yıldız saraya ve sarayın kurallarına yaka uyduramadı. Bunu da her seferinde dile getirdi.

Markle, yaşadığı bazı sorunlar olduğunu söyleyerek eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet'teki görevlerinden ve verilen statülerden vazgeçti.

ABD'ye taşındıktan sonra ise verdiği röportajlarla adından söz ettiren Meghan, bir kez daha gündem oldu.

Geeçek aylar sona ortaya çıktı

Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra Markle, Oprah Winfrey'e bazı açıklamalarda bulundu ve ırkçılığa uğradığını söyledi.

Markle, hamile olduğu dönemde doğacak çocuğunun ten renginin Kraliyet Ailesi içinde gündem olduğunu söyleyerek bazı üyelerinin ırkçı yorumlarda bulunduğunu belirtti.

O dönemde hangi Kraliyet Ailesi üyelerinin oğlu Archie'nin ten rengini sorguladığını söylemeyen Markle'ın yakın arkadaşı Omid Scobi'nin yayınlanan Endgame isimli kitabında ise gerçek ortaya çıktı.

Kitabın Hollanda'da yayınlanan çevirisinde "yanlışlıkla" bu isimler ifşa oldu. Hollanda'da kitabın satışı yasaklanırken, ünlü sunucu Piers Morgan ise bu isimlerin kim olduğunu söyledi.

Morgan, Kral Charles ve Meghan'ın eltisi Kate Middleton'ın ırkçılık yapan Kraliyet Ailesi üyeleri olduğunu iddia etti.

"Bu yanlış bir hamle"

Morgan'ın iddiası ise İngiltere'de gündem oldu. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'e konuşan bir Kraliyet kaynağı, "Bu yanlış hamleydi. Bu tür ifadeler kullanmak çirkin ve utanç kaynağı." dedi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden kaynaklar, Morgan'ın sözleri sonrasında yasal yollara başvuracaklarını söyledi.