"Bana köpek diye seslenin" demişti: Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını kaldırdı İbrahim Tatlıses'in evlat ayırdığını iddia eden Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses'i kaldırdı ve "Dörter" soyadını ekledi.

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Haber Merkezi

Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasında sular durulmuyor.

Geçtiğimiz senelerde mal paylaşımı nedeniyle babasına küsen ve ardından yeniden barışan Dilan Çıtak, bu sefer tüm köprüleri yıktı.

Babasıyla arası zaman içerisinde gittikçe bozulan Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını da kaldırdığını duyurdu.

BAŞVURU YAPMIŞTI

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ünlü isim, "Tatlıses" soyadını kaldırmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Çıtak açıklamasında da "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu.

Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" demişti.

Bunun üzerine Tatlıses soyadı ile vedalaşan Çıtak, "Dörter" soyadını biyografisine ekledi.

SAHNEDEN GÖNDERME YAPTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dilan Çıtak, sessizliğini bir kez daha bozdu. Başarlı ism, Ercan Saatçi'nin sahnesine konuk oldu.

Burada küs olduğu babasının "Aramam" şarkısını seslendiren Çıtak, göndermede bulundu. Dilan Çıtak'ın şarkıyı seslendirmesi ise seyircilerden de büyük alkış aldı.

İBRAHİM TATLISES: "DERDİ İDO"

İbrahim Tatlıses ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir." demişti.