Banu Alkan 17 yaş küçük eşinden boşanıyor

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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Banu Alkan, son olarak Dünya Güzellerim Tatilde programıyla kamera karşısına geçmişti.

EVLİLİK BİTİYOR

Programda bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Kemal Yıldız ile evlendiğini açıklayan Banu Alkan'ın mutluluğu yarım kaldı.

Geçtiğimiz aylarda Evrim Akın'a gösterişli evinin kapılarını açan Banu Alkan, parmağındaki alyansı göstererek sessiz sedasız evlendiğini söylemişti.

DÜĞÜN BEKLENİYORDU

Özel hayatıyla dikkat çeken Banu Alkan, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız." demişti.

BOŞANMA KARARI ALDI

Şu sıralar özel hayatında zor günler geçiren Alkan'dan haber var. Akif Yaman'ın haberine göre, eşiyle çok az görüntü veren Banu Alkan, boşanma kararı kaldı. Her fırsatta aşkını haykıran Alkan'ın 17 yaş küçük eşinden neden boşanmak istediği de henüz bilinmiyor.

Banu Alkan ve Kemal Yıldız, boşanma iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.