Banu Alkan: Bülent Ersoy’la yeniden aynı projedeyiz

Ekranlara dönmeye hazırlanan Banu Alkan, sevenlerine müjdeyi verdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Banu Alkan, bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Öğle saatlerinde geldiği AVM’de yeğeniyle yemek yiyen oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

"Ekranlara geri dönüyorum" diyen Alkan, geçtiğimiz yıllarda birlikte gezi programı hazırladığı Bülent Ersoy’la yeni bir projede buluşacaklarını açıkladı:

"KONSERLERİM DEVAM EDİYOR"

Koronavirüsten pek de etkilenmeyen Banu Alkan, konserlerinin devam ettiğini belirtti.

Alkan, “Konserlerim devam ediyor. Onun dışında Bülent Ersoy’la yeniden aynı projede olacağız.” ifadelerinde bulundu.

BURAK'I BEĞENİYORUM

Sanatçıya yeni nesil oyunculardan kimi beğendiği de soruldu. Yanıtı şöyle oldu: “Burak Özçivit’e hayranım. Duruşunu, tarzını, oyunculuğunu çok beğeniyorum.”