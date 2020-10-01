Banu Alkan: Estetiksiz güzelim

Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan, hiçbir yerinde estetik olmadığını söyledi.

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, estetik için ilk kez bir doktorun kapısını çaldı.

GÖZ KAPAKLARINI KALDIRTACAK

Alkan, hastaneye baştan aşağı pembelere büründüğü şık sahne kıyafeti ile geldi. Göz muayenesinden geçen Afrodit, göz kapaklarına yapılacak basit bir operasyonla artık daha etkili bakacağını söyledi.

"İNŞALLAH LAZIM OLMAZ"

Şimdiye kadar hiç estetik operasyon yaptırmadığını ve bir süre daha bıçak altına yatmayı da düşünmediğini belirten Afrodit, “Türkiye’deki tek estetiksiz starım. İnşallah da lazım olmaz. Ama olursa buradayım. Bakışların daha etkili, daha tesirli olma fikrine bayıldım. Gözlerim çok kıymetlidir. Hayat bu her şey olabilir, tedbirimizi alalım...” dedi.