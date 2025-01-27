Haber Merkezi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hayranlarını korkutan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

YEMEK YERKEN FENALAŞTI

Banu Alkan, sağlık durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, aslında beyin kanaması geçirmediğini, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaştığını belirtti.

2 GÜN HASTANEDE KALDI

Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.

Banu Alkan, açıklamasında "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti" ifadelerini kullandı.