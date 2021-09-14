Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarına kafayı taktı

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, sosyal medya hesabından 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı

63 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, Instagram'da hesap açtığından beri gündemden düşmüyor, Sürekli taklit edildiğini söyleyen ve dünyadaki en güzel kadın olduğunu iddia eden Banu Alkan bu defa Serenay Sarıkaya'nın ayaklarına kafayı taktı.

"TAKLİT EDİLMEK HARİKA BİR DUYGU"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen Banu Alkan bu kez de Serenay Sarıkaya'nın ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

Yayınladığı fotoğrafa 'Serenay Sarıkaya ayakları' notunu düşen ünlü sanatçının bu paylaşımına kimse anlam veremedi. Daha sonraki gönderisinde kendi ayaklarını yayınlayan Alkan, 'Bugün de kendini övdü' yorumları aldı.