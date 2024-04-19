Banu Alkan'dan Hadise yorumu geldi: Frikik ondan sorulur Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Banu Alkan, bu kez Hadise'nin tatil fotoğraflarını yorumladı.

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Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif kullanan Banu Alkan, bazı ünlü isimlerle ilgili yorumlar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile ilgili yorum yapan Alkan, bu defa ise Hadise'yi paylaştı.

Instagram hesabını magazin sayfası gibi kullanmaya başlayan Banu Altan, güzel şarkıcı Hadise'yi hikayesine ekledi.

"Hadise'nin göğüsleri silikon değil galiba" yazarak üstüne de Hadise'nin profilini etiketleyen Banu Alkan'ın paylaşımı, görenleri gülümsetti.

Estetik var mı yok mu tartışması

Bununla yetinmeyen Afrodit, şarkıcının tatilden yaptığı paylaşımları hikayesine ekleyerek yorum yapmaya devam etti. "Hadise'de estetik yok." açıklaması yapan Alkan, bir de firikik yorumu yaptı.

"Hadise demek...."

Son olarak, "Hadise demek frikik demek." yazan Banu Alkan, şarkıcının son günlerde gündemde olan frikik tartışmasına hesabından yaptığı paylaşımla dahil oldu.