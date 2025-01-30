Haber Merkezi

Michelle ve Barack Obama çifti, birçok kişinin örnek aldığı evlilikler arasında yer alıyor.

Ancak ünlü çifte son zamanlarda nazar değdi.

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları konuşulan ikiliye dair son iddia ise ABD gündemini karıştırdı.

"Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor" iddiası gündeme bomba gibi düştü...

"AYLARDIR SÜRÜYOR"

The Daily Beast'in haberine göre, kaynaklar boşanmanın yakın olduğunu öne sürdü.

Yazar Jessica Reed Kraus ise 15 Ocak'ta yazdığı bir gönderide, "Aylardır Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" duyduğunu söyledi.

"BU KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Jennifer Aniston bu iddiaların ardından açıklama yaptı ve ilişki söylentilerine "Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." dedi.

MİCHELLE OBAMA'DAN DA SES GELDİ

Michelle Obama, Barack Obama ile 32 yıllık evlilikleriyle ilgili devam eden çatırdama söylentilerinin ardından eşiyle ortak bir mesaj paylaşarak sessizliğini bozdu.

61 yaşındaki eski First Lady, Obama Vakfı'nın Instagram hesabından bir alıntı yaptı.

"BARACK VE BEN..."

Michelle Obama, Chicago'daki bir parkta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Hadiya Pendleton'a ithafen paylaştığı mesajda "Barack ve ben" ifadelerini kullandı ve eşiyle birlikte genç kızın anısına yapılacak törene katılacaklarını söyledi.