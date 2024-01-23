'Barbie'ye benzemek isteyen 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın son hali şaşırttı Estetikle bambaşka biri olan İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın eski halinden eser yok.

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Bir döneme damga vuran yarışma 'İşte Benim Stilim' ile adından sıkça söz ettiren Azeri kökenli Sima Şerafettinova, estetikle değişti.

'Barbie'olmak istiyordu

'Barbie' bebeğe benzemeye çalışan Azeri kökenli Sima Şerafettinova, defalarca estetik yaptırdı.

Azeri model Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı son kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamadı.

"Yolda görsek tanımayız"

Eski halinden eser kalmayan Sima'nın son karelerine yorum yağdı. Yarışmacıyı eski haliyle tanıyan takipçileri, "Yolda görsek tanımayız" yorumları yaptı.

Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.