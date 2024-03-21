Eski futbolcu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, son dönemde yüksek kârlı fon davasıyla gündeme geliyor.
Futbolculuğu bırakmadan önce yaşadığı buhranlı günlerin ardından teknik direktörlüğe başlayan Turan'ın değişimi, sosyal medyada editlere konu oluyor.
En fazla para kaptıran isim
Ünlü futbolcu, Seçil Erzan fonuyla anılmaya başladı.
Birçok futbolcunun büyük paralar kaptırdığı ve davanın devam ettiği fon olayında, en büyük kayıp Arda Turan'a ait.
Geçtiğimiz günlerde davaya ilişkin mahkemeye katılan Turan, burada savunma yaptı.
Hayatı film oluyor
Şimdilerde ise hayatının konu alındığı belgeselin çekimi için Barcelona'ya giden Turan, buradaki anılarını da yad ediyor.
Bu anılardan biri de 'Arda Turan bankı' olarak ün salan bir banka ait.
Bankta Seçil Erzan yazıyor
Türkler'in de uğrak noktası olan ve haritalarda da artık konumu bulan bankı ziyaret eden Turan, burada hayranlarıyla poz verdi.
Bu esnada çekilen bir videoda ise bir ayrıntı çekti.
Birileri tarafından banka büyük harflerle 'Seçil Erzan' yazıldığı görüldü. Söz konusu video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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