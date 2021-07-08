14 yıl önce yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.

ESKİ GÖRÜNTÜLER YİNE GÜNDEME GELDİ

Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

6 SAAT ÖNCE

28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü ViDEO