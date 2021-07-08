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    Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü

    14 yıl önce yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 07:03
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 08:04
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    Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü

    Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.

    ESKİ GÖRÜNTÜLER YİNE GÜNDEME GELDİ

    Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

    6 SAAT ÖNCE

    28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.

    Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü ViDEO

    Barış Akarsu nun ölmeden önceki son görüntüsü #1Barış Akarsu nun ölmeden önceki son görüntüsü #2

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