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Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü
14 yıl önce yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen görüntüler yeniden gündeme geldi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 07:03
- Güncelleme : 08.07.2021 - 08:04
Ünlü şarkıcı Barış Akarsu, Muğla Bodrum'da, 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.
ESKİ GÖRÜNTÜLER YİNE GÜNDEME GELDİ
Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü kutlanan şarkıcının eski görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
6 SAAT ÖNCE
28 yaşındaki ani ölümüyle başta ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu'nun ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. Akarsu, görüntülerde yanına gelen sevenleriyle sohbet ederek 2 hafta daha orada olduğunu belirterek arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.
Barış Akarsu'nun ölmeden önceki son görüntüsü ViDEO