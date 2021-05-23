Barış Arduç, 4 milyon dolarlık reklam anlaşması yaptı

Barış Arduç, 4 milyon dolarlık reklam anlaşması yaptı

Başarılı oyuncu Barış Arduç'un, bir GSM operatörü için kamera karşısına geçtiği ve 4 milyon alacağı belirtildi.

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç'un Büyük Uyanış Selçuklu dizisi ile anlaştığı konuşulurken, 4 milyon dolarlık bir reklam anlaşmasına imza attığı söylendi.

2 YILLIK ANLAŞMA

Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı söyleniyor.

Arduç, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Gupse Ozay ile ani bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, mutlu giden evliliğiyle takdir topluyor.