- Haberler
- Magazin Haberleri
- Barış Arduç, bebeğini beklerken
Barış Arduç, bebeğini beklerken
Baba olmaya hazırlanan Barış Arduç, yeni paylaşımına hayranları yoğun ilgi gösterdi.
- Haber Merkezi
- 03.06.2022 - 09:02
- Güncelleme : 03.06.2022 - 09:19
Son röportajında "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşan Özay'ın 6 aylık hamile. Bebeğini kucağını gün sayan çiftten baba Barış Arduç, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.
Bahçe pozu
Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncunun son paylaşımı olay oldu. Arduç, bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Son paylaşımında bir hayli keyifli görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden adeta yorum yağdı.