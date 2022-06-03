Barış Arduç, bebeğini beklerken

Baba olmaya hazırlanan Barış Arduç, yeni paylaşımına hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Son röportajında "Anne olmayı çok istiyorum" diye konuşan Özay'ın 6 aylık hamile. Bebeğini kucağını gün sayan çiftten baba Barış Arduç, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı.

Bahçe pozu

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncunun son paylaşımı olay oldu. Arduç, bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Son paylaşımında bir hayli keyifli görülen ünlü oyuncuya takipçilerinden adeta yorum yağdı.