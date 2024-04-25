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Barış Arduç, eşi Gupse Özay'a dair yapılan göndermeye verdiği yanıtla olay oldu!

Barış Arduç, eşi Gupse Özay'a dair yapılan göndermeye verdiği yanıtla olay oldu! Beraber rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü isimlerden. Arduç, eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını yine mest etti.