Barış Arduç, Gupse Özay çifti çocuk istiyor

Barış Arduç, muhabirlerin sorularını yanıtlarken çocuk istediklerini söyledi.

6 yıllık beraberliklerinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında Gupse Özay'la dünya evine giren Barış Arduç, İstanbul Etiler'de trafikte karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ZATEN EVLİ GİBİYDİK"

Arduç muhabirlerin, “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna, “Çok iyi. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmayı da sevdim biraz. Hayatı paylaşmaya yeni başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz zaten 6 yıldır hayatı paylaşıyoruz” şeklinde cevap verdi.

"ÇOK İSTİYORUZ, NİYETİMİZ VAR"

Gupse Özay’ın hamile olduğu yönündeki haberlere açıklama getiren Ünlü oyuncu, “Çok istiyoruz. Niyetimiz de var. Olursa, keyifle paylaşırız sizinle haberini. Ama şu an öyle bir durum yok.” dedi.