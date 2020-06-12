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    Barış Arduç, imaj değiştirdi

    Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, karantina döneminde tarz değişikliğine giderek saçlarını uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 16:56
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    Barış Arduç, imaj değiştirdi

    Uzun yıllardır meslektaşı Gupse Özay ile birlikte olan Barış Arduç, koronavirüs salgını döneminde, tedbir amacıyla kendisini eve kapattı.

    Karantina dönemi boyunca dışarı çıkmayan Arduç, imaj değişikliğine gitti.

    "FAZLA UZATTIM, FARKINDAYIM"

    Sosyal medya hesabından son halini paylaşan oyuncu, fotoğraflarının  altına,"Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştü.

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