Barış Arduç, imaj değiştirdi

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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, karantina döneminde tarz değişikliğine giderek saçlarını uzattı.

Uzun yıllardır meslektaşı Gupse Özay ile birlikte olan Barış Arduç, koronavirüs salgını döneminde, tedbir amacıyla kendisini eve kapattı.

Karantina dönemi boyunca dışarı çıkmayan Arduç, imaj değişikliğine gitti.

"FAZLA UZATTIM, FARKINDAYIM"

Sosyal medya hesabından son halini paylaşan oyuncu, fotoğraflarının altına,"Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştü.