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- Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı
Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı
- 19.11.2022 - 16:48
- Güncelleme : 19.11.2022 - 16:49
Film setinde tanışarak uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç, 2 yıl önce dünyaevine girdi.
Alaçatı'da gösterişten uzak bir düğün yapan ikili, ünlüler camiasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.
Bebekleri dünyaya geldi
Sosyal medyada birbirleriyle ilgili sık paylaşım yapmayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Jan Asya'yı kucaklarına aldı.
Bunun üzerine Arduç, Instagram hesabından kızıyla paylaşım yapmaya başladı.
Kızıyla paylaşım yapmaya doymuyor
Daha önce hastaneden çıkarken kızını taşıdığı anları paylaşan yakışıklı oyuncu, bir süre önce de Jan Asya'nın elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak, "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler." notunu yazdı.
Beğeni ve yorum yağdı
Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kızıyla gezmeye çıkan Arduç, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Çiçeği burnunda babanın paylaşımına ''Ne kadar yakışıklı bir baba'', ''Allah sizi nazarlardan korusun'' ve ''Çok duygulandım'' gibi sevgi dolu yorumlar yapıldı.