Barış Arduç kızıyla pozunu paylaştı

Geçtiğimiz ay kızları Jan Asya'yı kucağına alan Barış Arduç, şu sıralar kızıyla paylaşım yapmaya doymuyor. Son olarak kızıyla gezmeye çıkan Arduç'un paylaşımına beğeni ve yağmur yağdı.

Film setinde tanışarak uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç, 2 yıl önce dünyaevine girdi.

Alaçatı'da gösterişten uzak bir düğün yapan ikili, ünlüler camiasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Bebekleri dünyaya geldi

Sosyal medyada birbirleriyle ilgili sık paylaşım yapmayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Jan Asya'yı kucaklarına aldı.

Bunun üzerine Arduç, Instagram hesabından kızıyla paylaşım yapmaya başladı.

Kızıyla paylaşım yapmaya doymuyor

Daha önce hastaneden çıkarken kızını taşıdığı anları paylaşan yakışıklı oyuncu, bir süre önce de Jan Asya'nın elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak, "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler." notunu yazdı.

Beğeni ve yorum yağdı

Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kızıyla gezmeye çıkan Arduç, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Çiçeği burnunda babanın paylaşımına ''Ne kadar yakışıklı bir baba'', ''Allah sizi nazarlardan korusun'' ve ''Çok duygulandım'' gibi sevgi dolu yorumlar yapıldı.