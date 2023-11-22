Barış Arduç'la evli olan Gupse Özay kızları Jan Asya'yı anlattı: "Çocuk tam bir babacı oldu" 'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Barış Arduç ile hayatını birleştiren Gupse Özay, eşini, anneliğini ve kızını anlattı.

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İki ünlü oyuncu Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 9 Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almış ve ilk kez anne-baba olmuşlardı. Kızını babasına bırakıp yeni filmi için setlere dönen başarılı oyuncu, "Kızım devamlı 'babam' diyor" diyerek samimi açıklamalar yaptı.

Son iş gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu ekibinden senarist ve oyuncu Gupse Özay, pandemi sonrası ilginin azaldığı sinemanı için dertlendiklerini söyleyerek, "Beklentileri karşılasın isteriz ama bir derdimiz daha var; sinema ölmesin, salonlar kapanmasın.

"Ben sinemayı seviyorum"

Ben sinemayı seviyorum, tanımadığım insanlarla gülmek, ağlamak iyi geliyor bana. Umarım biz de bir taş daha koyarız sinemanın geri dönüşüne." dedi.

Eşi Barış Arduç’un evde kızları Jan Asya’ya baktığını ve gönül rahatlığı ile evden çıkıp sete geldiğini söyleyen Özay, şöyle konuştu: "Barış şu an evde bebekle ilgileniyor. İyi tarafları var, kötü tarafları var. İyi tarafı; ben güvenerek ve mutlu şekilde çocuğumu babasına bırakıp çalışabiliyorum fakat çocuk tam bir babacı oldu."

"Devamlı ‘babam’ diyor"

Devamlı ‘babam’ diyor. O da işin kötü tarafı oldu. Erkek erkeğe yemeğe gidiyor tabii ama az gidiyor. Her anne-baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza.

"Büyük bir aşk ve bağ var"

Kız çocukları ile babaları arasında başka bir aşk oluyormuş, onu deneyimledim. O yüzden büyük bir aşk ve bağ var, bana da çalışmak için özgürlük var."

"Ben çok kaygılı ve panik anneydim"

Ünlü isim, nasıl bir hamilelik geçirdiği sorusu üzerine ise "Ben çok kaygılı ve panik anneydim, o büyüyüp kendini kurtaracak hale geldikçe ben rahatladım ama tatlı ve komik, bana çekti komik bir çocuk. Hamilelik aşırı kolaydı, doğduğu an hiç uyumadım çünkü uyursam çocuğa bir şey olacak gibi düşünüyordum." açıklamasında bulundu.