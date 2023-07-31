Barış Arduç'tan eşi Gupse Özay'lı paylaşım: 'Her zerrene..' Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu eşi Gupse Özay ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını haykırdı. O kare beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com 2014 yılında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, üç yıl önce Alaçatı'da nikah masasına oturdu. Uzun yıllardır birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çift, bebek beklediklerini duyurmuştu. Magazin dünyasının örnek çifti Geçtiğimiz yıl eylül ayında da kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan ünlü çift, büyük sevinç yaşadı. Evlilikleri herkes tarafından beğenilen ikili, ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Aşk dolu paylaşım Hayranları ise bu duruma alışırken Barış Arduç'tan dün bir atak geldi. Eşi Özay ile samimi bir karesini hesabından paylaşan Arduç, "Her zerrene" notunu düştü. O kare kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.