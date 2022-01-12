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    Barış Arduç'un kardeşleri

    Başarılı oyuncu Barış Arduç'un erkek kardeşleri, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 14:41
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    Barış Arduç'un kardeşleri

    Alparslan Büyük Selçuklu ve Netflix'te yayınlanan Kulüp dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Barış Arduç, sosyal medyada bu defa farklı bir konuda konuşuldu.

    BARIŞ'IN KARDEŞLERİ

    2020 yılında Deliha filminde tanıştığı başarılı senarist ve oyuncu Gupse Özay'la mutlu bir evliliği olan Arduç, kardeşleriyle sosyal medyada gündem oldu.

    Bir ağabeyi ve bir erkek kardeşi olan Baruş Arduç'un, kardeşleriyle birbirine hiç benzememesi dikkat çekti. Arduç kardeşlere çok sayıda yorum yapıldı.

    Barış Arduç un kardeşleri #1

    Barış Arduç un kardeşleri #2


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