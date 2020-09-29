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    Barış Arduç: Evlilik güzel gidiyor

    6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 29 Temmuz'da evlenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 10:58
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 10:58
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    Barış Arduç: Evlilik güzel gidiyor

    Yakışıklı youncu Barış Arduç, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Artık evli bir erkek olan Arduç, yeni hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    29 Temmuz'da Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç, "Gupse ile hayat çok güzel geçiyor. Evlilik güzel gidiyor. Her şey yolunda, çok mutluyuz." dedi.

    "BARIŞ KİMSEYE BENZEMİYOR"

    Gupse Özay ise eşi Barış Arduç için şunları söylemişti: "Birlikte çok eğleniyoruz, hiç sıkılmıyoruz. Barış zeki, kendine güvenen, başkasına benzemeyen, sağduyulu, yaratıcı biri."

    Barış Arduç: Evlilik güzel gidiyor #1

    Barış Arduç: Evlilik güzel gidiyor #2

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