Barış Falay, Kaz Dağları'nda

Oyuncu Barış Falay, bayram tatilini ailesi ve dostlarıyla birlikte Kaz Dağları'nda geçiriyor.

Ünlü oyuncu Barış Falay, eşi Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar Falay, bayram tatili için Kaz Dağları'nın eteğindeki Çırpılar köyünü tercih etti.

Aile dostlarının yanına gelen Falay ailesi, buz gibi suyun aktığı şelalelerin yer aldığı bölgede doğa yürüyüşü yapıp yüzerek stres attı.

YEMEKLER BARIŞ'TAN

Öğle yemeğinde ise Barış Falay'ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi. Falay'ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından oldukça beğenildi.

Ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları'nın şelalelerinin altındaki göletlerde ailece uzun süre yüzerek serinledi.

"YERYÜZÜNDEKİ CENNET"

Kaz Dağları'nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti.

Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları'dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi.