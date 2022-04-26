Barış Falay'dan 'Ezel' İtirafı

Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay, yıllar sonra beklenmedik bir itirafta bulundu.

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Ezel'de Kerpeten Ali'yi canlandıran ünlü oyuncu Barış Falay'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

"Ezel'i kabul etmedim"

Senaryosunu bile okumadan reddettiğini dile getirdiği Ezel dizisinin o sene ertelendikten sonra Falay'a yeniden teklif götürüldüğü öğrenildi. Falay durumu şu sözlerle açıkladı: ''Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi."

"Ayıp olmasın diye okudum"

Senaryo kendisine ikinci kez gelince ayıp olacağını düşünerek okumaya karar veren Barış Falay, şaşkına döndüğünü söyledi: "Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim."

"Eyvah"

Reddettiği Ezel senaryosunu okuduktan sonra 'Eyvah' dediğini söyleyen Barış Falay, o dönem "Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah… O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim." dediğini ifade etti.