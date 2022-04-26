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- Barış Falay'dan 'Ezel' İtirafı
Barış Falay'dan 'Ezel' İtirafı
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 08:35
- Güncelleme : 26.04.2022 - 08:40
Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Ezel'de Kerpeten Ali'yi canlandıran ünlü oyuncu Barış Falay'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.
"Ezel'i kabul etmedim"
Senaryosunu bile okumadan reddettiğini dile getirdiği Ezel dizisinin o sene ertelendikten sonra Falay'a yeniden teklif götürüldüğü öğrenildi. Falay durumu şu sözlerle açıkladı: ''Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi."
"Ayıp olmasın diye okudum"
Senaryo kendisine ikinci kez gelince ayıp olacağını düşünerek okumaya karar veren Barış Falay, şaşkına döndüğünü söyledi: "Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim."
"Eyvah"
Reddettiği Ezel senaryosunu okuduktan sonra 'Eyvah' dediğini söyleyen Barış Falay, o dönem "Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah… O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim." dediğini ifade etti.