Petrol
103.31
1.13%
Euro
15.87
0.21%
Dolar
14.78
0.07%
Altın
905.42
0.39%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
602.938
3.94%
BTXN Coin
20.43
-0.39%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Barış Falay'dan 'Ezel' İtirafı

    Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay, yıllar sonra beklenmedik bir itirafta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Falay'dan 'Ezel' İtirafı

    Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Ezel'de Kerpeten Ali'yi canlandıran ünlü oyuncu Barış Falay'dan yıllar sonra bir itiraf geldi.

    "Ezel'i kabul etmedim"

    Senaryosunu bile okumadan reddettiğini dile getirdiği Ezel dizisinin o sene ertelendikten sonra Falay'a yeniden teklif götürüldüğü öğrenildi. Falay durumu şu sözlerle açıkladı: ''Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi."

    "Ayıp olmasın diye okudum"

    Senaryo kendisine ikinci kez gelince ayıp olacağını düşünerek okumaya karar veren Barış Falay, şaşkına döndüğünü söyledi: "Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim."

    "Eyvah"

    Reddettiği Ezel senaryosunu okuduktan sonra 'Eyvah' dediğini söyleyen Barış Falay, o dönem "Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah… O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim." dediğini ifade etti.

    Barış Falay dan Ezel İtirafı #1

    Barış Falay dan Ezel İtirafı #2


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Esenyurt’ta polis memuruna dayak
    3. Sayfa

    Esenyurt’ta polis memuruna dayak

    Amerikalı müzisyen, Türk ozanlarının eserlerini İngilizce seslendiriyor
    Kültür Sanat

    Amerikalı müzisyen, Türk ozanlarının eserlerini İngilizce seslendiriyor

    Görüş Bildir