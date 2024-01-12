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Barış Kılıç, 16 yıllık eşi ile romantik fotoğraflarını paylaştı, hayranlarından beğeni yağdı

Barış Kılıç, 16 yıllık eşi ile romantik fotoğraflarını paylaştı, hayranlarından beğeni yağdı Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Kılıç'a yorum yağdı.