Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı hakkındaki vasiyeti gündem oldu Şarkıları ile hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço’nun Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili vasiyeti sosyal medyada olay oldu.

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Tüm Türkiye’de dün Cumhuriyet’in 100. yılı büyük bir coşku ile yaşandı.

Gülpembe, Domates Biber Patlıcan, Can Bedenden Çıkmayınca, Alla Beni Pulla Beni ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço, Cumhuriyet’in 100. yılında sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar önce Osaka'da verdiği konserin görüntüleri ortaya çıkan Manço'nun, 2023 yılı ile ilgili söylediği sözler izleyenleri duygulandırdı.

"O yıl ben de 80 yaşına basacağım"

1995 yılında çekilen videoda usta sanatçı, "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum." dedi.

Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı. Barış Manço hayranları videoya; “Oğlu yerine getirmeli”, “Keşke sen de bugünleri görebilseydin”, “Gel de ağlama, gel de özleme” yazdı.